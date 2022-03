Problemas com o cabo USB do Android Auto? App agora faz diagnóstico

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/03/2022 | 09:55



Uma atualização do Google passa a fazer um diagnóstico completo do cabo USB do Android Auto. Na prática, o recurso irá verificar se o fio conectado no carro está ligado na porta errada, se é incompatível ou está danificado. A função também indica se o problema está na conexão do automóvel.

A novidade foi descoberta pelo editor da plataforma Esper, Mishaal Rahman. Via Twitter, o profissional publicou imagens do recurso chamado de USB Startup Diagnostics. Para acessar a função, o caminho em inglês é: Android Auto’s Settings > Connection Help > USB Startup Diagnostics. Ele está disponível a partir da versão 7.5.121104 do Android Auto.

É válido destacar que, para evitar problemas com o cabo USB do Android Auto, o Google recomenda usar o fio que veio junto do celular ou um modelo de alta qualidade. Também não é indicado fazer uso de extensões ou adaptadores.