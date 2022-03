Dicas para esquiar pela primeira vez – Guia com os passos básicos

Paulo Basso Jr.

Se você vai esquiar pela primeira vez, vale a pena saber de algumas informações antes mesmo de sair de casa a fim de aproveitar melhor a experiência, seja nas pistas da América do Sul, seja nas estações do Hemisfério Norte.

Aqui, preparamos um guia com as informações básicas para você começar bonito na prática do esporte. Neste artigo você verá:

Como é uma estação de esqui

Equipamentos de esqui (e o que levar na mala)

Seguro viagem para esqui

Aulas para iniciantes

Tipos de pistas

Paulo Basso Jr Estação de esqui de Deer Valley, em Park City (EUA)

O que é conhecido como resort de esqui fora do Brasil não é um hotel, mas um complexo comandado por um grupo que administra uma ou mais áreas montanhosas nevadas. É como se fosse um grande parque de diversões.

Nas montanhas, esses complexos criam as chamadas estações de esqui, cuja estrutura inclui traçado e manutenção das pistas, lifts (teleféricos) de acesso ao topo, bases com restaurantes, banheiros, locker e, muitas vezes, não apenas uma, mas diversas opções de hospedagem.

Quando você compra o tíquete de uma estação de esqui, geralmente adquire o acesso ilimitado por dia, período ou temporada ao lift, o teleférico que leva ao alto das pistas e permite andar não apenas de esqui, mas também fazer outras experiências na neve.

Entre elas, destacam-se snowboard (com pranchas), tubing (no qual você desliza em uma grande boia), passeios de dog sledding (passeios de trenó puxados por cachorros) e snowmobile (moto de neve).

Equipamentos de esqui (e o que levar na mala)

Paulo Basso Jr É possível alugar equipamentos de esqui

Ao se preparar para esquiar pela primeira vez, o ideal é levar na bagagem calças impermeáveis, roupas que possam ser vestidas em camadas, como camisetas e blusas leves, uma boa jaqueta, luvas grossas, gorro, óculos escuro e protetor solar (o sol refletido na neve queima bastante a pele).

Uma vez no destino, você precisará de esquis (ou snowboard), bastões, botas e capacetes, que podem – e costumam – ser alugados. Também dá para alugar gogles, óculos de proteção solar.

Destinos famosos de esqui, como Bariloche, Valle Nevado, Portillo, Aspen e Park City, por exemplo, conta com diversas lojas que oferecem o equipamento completo por cerca de US$ 60 por dia. Há até as que entregam e recolhem todo o material em seu hotel.

A partir daí, saiba que um dos perrengues de viajar para estações de esqui é carregar o equipamento. Você precisará levá-los nos carros alugados, táxis ou de motoristas de aplicativos (geralmente os compartimentos traseiros são preparados para o transporte do equipamento) e carregá-los no braço até as bases das montanhas – a não ser que alugue lockers por lá, o que nem sempre é viável, prático e barato.

Antes ou depois do trajeto, também precisará vestir a bota de esqui, que é bem apertada, repleta de presilhas e preparada especialmente para encaixar no esqui. O dispositivo solta automaticamente em uma queda, por exemplo, para evitar torções.

Dá para andar com ela fora da montanha, mas prepare-se para caminhar como um pato. Aos poucos, você se acostuma.

Seguro viagem para esqui

Mais do que alugar equipamentos para praticar esportes, quem vai a estações de esqui deve fazer um seguro viagem. Para os esquiadores, há planos especiais. Quem vai apenas curtir o clima do inverno pode optar pelos pacotes básicos.

Aulas para iniciantes

Paulo Basso Jr Aulas para iniciantes são fundamentais

Uma vez vestido adequadamente, assegurado e na pista, a dica é fazer aulas para iniciantes. Nelas, você aprende a subir no esqui e fazer movimentos como manter-se estável sem escorregar, girar e andar para cima.

Depois, descobre as duas posições básicas do esquiador: a que permite deslizar, deixando as pernas em paralelo na descida (para as crianças, chamam de batata-frita), e a de frear, mantendo as pernas em formato de cunha ou pizza.

Uma esteira rolante, muitas vezes chamada de Magic Carpet, ajuda os aprendizes a subir até o topo de um monte quase sem inclinação. A partir daí, dá para deslizar devagar, sob a supervisão dos instrutores, forçando os dedões do pé para mudar de direção. Os pés são seu volante no esqui.

Prepare-se para cair algumas vezes, mas não se preocupe, pois raramente machuca. E a diversão é garantida.

Algumas pessoas precisam de mais de um dia de aulas, enquanto outras pegam os primeiros movimentos rapidamente e, após algumas lições, já se sentem à vontade para ir às pistas verdes. Aí, vale aprender novas lições, como descer fazendo curvas, para conter a velocidade, e frear jogando o peso do corpo para os lados.

Tipos de pista

Paulo Basso Jr Lifts levam às pistas mais altas

As pistas de esqui são divididas por bandeiras coloridas de acordo com o nível de dificuldade. Confira:

Verdes – com pouca inclinação, para aprendizes e iniciantes

com pouca inclinação, para aprendizes e iniciantes Azuis – um pouco mais inclinadas, para iniciantes com alguma experiência

um pouco mais inclinadas, para iniciantes com alguma experiência Vermelhas – intermediárias, para quem já está mais confiante

intermediárias, para quem já está mais confiante Pretas – bem inclinadas, para avançados e profissionais

Jamais arrisque ir a uma pista mais rápida ao esquiar pela primeira vez. Nesse caso, você fatalmente se colocará em risco de uma contusão mais séria.