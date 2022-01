Windows: como ver conteúdo de arquivos sem ter de abri-los?

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



07/01/2022 | 10:55



O leitor Mauro entrou em contato com o 33Giga com uma dúvida a respeito do Windows 10. Ele gostaria de saber uma forma prática de ver o conteúdo de documentos – como DOCs, PDFS – sem ter de, necessariamente, abri-los.

O próprio Windows oferece a possibilidade de ver o conteúdo de documentos sem ter de abri-los por meio do Explorador de Arquivos do sistema. Basta habilitar o modo de exibição Painel de visualização. Abaixo, no álbum, veja o passo a passo.

Além dessa possiblidade padrão, há ainda outra ferramenta que auxilia ao usuário a ver o conteúdo de documentos sem ter de abri-los. Trata-se da QuickLook (disponível gratuitamente na lojinha da Microsoft). Depois de baixá-la e instalá-la, é muito fácil usar.

Basta abrir o Explorador de Arquivos e clicar uma vez sobre o arquivo que deseja ver o conteúdo. Em seguida, aperte a barra de espaços. Com isso, a QuickLook mostrará o que tem nele. De forma geral, funciona melhor do que o Painel de visualização, já que é compatível com mais extensões.