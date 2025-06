Sesc São Caetano promove oficina sobre a maternidade real

A maternidade é muitas vezes cercada por expectativas, idealizações e silêncios — aspectos que podem tornar invisíveis os sentimentos mais profundos e desafiadores dessa vivência. Pensando nisso, o Sesc São Caetano realiza a oficina Coisas que as mães não contam, conduzida pela escritora e arte-educadora Carol Peixoto, como parte do projeto Manhãs Literárias.

A atividade ocorre nos dias 21 e 28 de junho, sábados, das 11h às 13h, no ETA (Espaço de Tecnologias e Artes) da unidade. O curso é voltado exclusivamente a mães, com o objetivo de utilizar a escrita como instrumento de expressão, elaboração emocional e liberdade. Através de textos, conversas e exercícios criativos, as participantes serão convidadas a transformar em palavras vivências que muitas vezes permanecem silenciadas no cotidiano ou fora das narrativas idealizadas da maternidade.

Mais do que uma oficina, o encontro propõe um espaço seguro e acolhedor, onde é possível refletir sobre os dilemas, frustrações e encantamentos de ser mãe — além dos estereótipos. A proposta destaca o poder da palavra escrita como forma de reconhecer, validar e compartilhar experiências individuais e coletivas.

A participação é gratuita e aberta a todas as idades, mediante inscrição antecipada.

O Manhãs Literárias é um projeto do Sesc que valoriza a escuta sensível e a criação literária como ferramentas de autoconhecimento, fortalecimento de vínculos e democratização da cultura.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Datas: 21 e 28 junho, 11h

Inscrições pelo portal sescsp.org.br

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 10h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.