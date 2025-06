CEO da Amazon diz que IA levará empresa a ter uma força de trabalho menor

A Amazon, uma das maiores empregadoras dos Estados Unidos, planeja reduzir sua força de trabalho nos próximos anos em meio ao uso crescente da inteligência artificial, a qual eliminará a necessidade de certos empregos, disse o executivo-chefe da empresa, Andy Jassy, nesta terça-feira.

Em uma nota aos funcionários, Jassy chamou a IA generativa de uma mudança tecnológica "única na vida" que já está alterando a forma como a Amazon lida com os consumidores e conduz suas próprias operações.

Ele não especificou o quanto o tamanho da força de trabalho seria reduzido, mas afirmou que os ganhos de eficiência do uso de IA resultariam em cortes.

"É difícil saber exatamente onde isso vai dar certo ao longo do tempo, mas, nos próximos anos, esperamos que isso reduza nossa força de trabalho corporativa total", pontuou Jassy.

A Amazon não deve ter demissões em massa em um futuro próximo, como aconteceu em 2022 e 2023, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. No entanto, algumas equipes poderão sofrer demissões ao longo do tempo, alegaram as fontes.