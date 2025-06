Experimento. Memória em construção. E a inteligência artificial. Uma nova forma de recordar. Sempre no cenário do Grande ABC.

A ideia inicial foi toda do diagramador e artista gráfico Paulo César Nunes, com a aprovação do diretor de Redação, jornalista Evaldo Novelini, e com edição final de Luca Dias Gonçalves, produtor audiovisual.

Temos 15 vídeos prontos, dois para cada uma das sete cidades, e um para a vila histórica de Paranapiacaba. Lançaremos aos poucos, dois por semana.

São memórias ligeiras. Podemos chamar de exercício de memória. Cada vídeo varia de um a três minutos, com imagens significativas que, por algum motivo, não entraram ao longo dos anos nesta página impressa - ou entraram há muitos e muitos anos.

Uma forma de:

1) Criar um hábito junto ao leitor e telespectador;

2) Aproveitar imagens que valem como textos/legendas;

3) Contemplar nossos colaboradores e dizer a eles que nada foi descartado;

4) Dar vida à memória cotidiana;

5) Desovar o nosso estoque.

Como eixo, a valorização da memória.

Pela ordem alfabética das Setecidades, começaremos por Santo André nesta quinta-feira, seguindo com São Bernardo na sexta-feira. E assim por diante, semana a semana.

Ao mesmo tempo, construiremos novos vídeos, que podem nascer da sua colaboração, leitor querido.

Descubra nos álbuns familiares aquelas fotos marcantes que você guardou, da sua família, da sua escola, da sua igreja, ao lado de amigos do trabalho, da equipe esportiva pela qual você suou camisa, da romaria, do piquenique, da viagem.

Será, mais ou menos, como iniciamos esta coluna na década de 1980. O resultado será avaliado coletivamente. E a aprovação tirada de um consenso entre todos nós.

Valeu, Paulinho!

NESTA QUINTA NO MOMENTO MEMÓRIA

1890. A fábrica que não prosperou

O Cometa

Com alegria recebo diariamente a página “Memória” contida no Diário do Grande ABC. Esta página me traz boas recordações como a estrada de ferro Santos a Jundiaí.

Usei muito esta estrada de ferro, a qual pelo trem chamado “Cometa” eu ia de Santo André para Santos em aproximadamente 90 minutos e de Santo André para estação da Luz em 17 minutos.

A composição “Cometa” tinha três vagões e só parava nas estações do Brás e Luz.

João Fernando Flaquer Musa - Mairiporã, SP

FESTA NA LINHA. O ‘Cometa’ chega à estação de Paranapiacaba em sua viagem inaugural: 25 de junho de 1934

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Todo romantismo e musicalidade da Itália. Músicas encantadoras. Seções que mexem com a italianidade.

No “Momento Memória”, os 127 anos da Sociedade Italiana de São Bernardo, a mais antiga entidade associativa do Grande ABC em atividade.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 18 de junho de 1975 – Edição 2775

MANCHETE – Fogo destrói depósito de pneus na Avenida Goiás.

Um incêndio destruiu ontem (17-7-1975), no início da noite, as instalações do depósito de pneus e câmaras Sacomani, localizado no número 2184 da Avenida Goiás, em São Caetano. Não houve vítimas.

SONHO DO FUTEBOL – Empresários queriam criar o Utinga FC. Seria o terceiro representante do futebol profissional do Grande ABC, juntando-se ao Santo André e Saad.

POLÊMICA NO FUTEBOL – João Rela Filho foi o juiz (árbitro) do primeiro jogo do Pelé como profissional (em Santo André, no 7 de setembro de 1956, frente ao Corinthians local, data em que o Rei marcou seu primeiro gol oficial). Há provas.

EM 18 DE JUNHO DE...

1905 – Realizava-se no domingo (18-6-1905) comício no largo do Paissandu, em São Paulo, de apoio aos grevistas de Santos.

A greve persistia pacífica.

Os trens correram regularmente entre São Paulo e Santos. Antonio Fidelis, chefe do trafego da Estrada de Ferro São Paulo Railway, tem pernoitado na estação santista da “Inglesa”.

Rio, 16 – A Associação dos Trabalhadores de Carvão dirigiu circulares aos proprietários de carvoarias pedindo a redução do trabalho a oito horas diárias e o aumento de salários.

Barcelona, 18 – Os federais uniram-se aos catalanistas, organizando um partido cuja aspiração é uma república federal autônoma dentro da Espanha.

1915 – Instalava-se em Ribeirão Pires o Imparcial FC. Da diretoria faziam parte: Agenor Silveira, Anacleto Gallo, José da Costa Miranda, Fracisco Paino e Antonio Pereira de Figueiredo.

1920 – Assinada provisão de agregação da Pia União de Maria a Roma a favor da Paróquia de Santo André, Município de São Bernardo.

1965 - O professor andreense Mario Degni, eleito pelo Colégio Internacional de Cirurgiões o “Cirurgião do Século”, era homenageado pela Câmara Municipal de Santo André.

Elis Regina, Jair Rodrigues e Jongo Trio se apresentavam no I Bem-Bossa, show de MPB realizado no Cine Vitória, em São Caetano, em benefício da Associação de Proteção à Maternidade e Infância local.

O show foi apresentado pelo locutor Carlos Neves, da Radio Cacique, de São Caetano.

2024 – Memória anunciava a presença de Servílio de Oliveira no programa “Memória na TV”, aqui no Diário. Servílio se aprimorou boxeador na Pirelli e entre 1968 e 1992 foi o único brasileiro a ter uma medalha olímpica no boxe.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bastos

Pelo Brasil: Entre Rios do Oeste e Pato Bragado (PR), Erval Velho (SC), Marzagão (GO) e São Miguel dos Campos (AL).

HOJE

Dia do Químico

Dia Nacional da Imigração Japonesa

Dia do Orgulho Autista.

São Gregório Barbarigo

18 de junho

(Veneza, 1625 – Pádua, 1697)

Bispo de Bérgamo e depois cardeal e bispo de Pádua.

