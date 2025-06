Neymar ironiza comentário de ex-atacante do Botafogo sobre papel na Seleção

Neymar rebateu nesta terça-feira (17) as declarações feitas pelo atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, que atualmente está no Zenit, da Rússia. O ex-atleta do Botafogo foi questionado se a Seleção Brasileira, agora comandada por Carlo Ancelotti, deveria ser formada em torno de Neymar. Luiz Henrique elogiou o atacante do Santos, mas fez uma ressalva.

"Eu acho que o Neymar é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento, mas eu acho que ele tem que ajudar também, sabe? A gente sabe que ele é um jogador que ajuda muito a Seleção. No Santos, agora, ele ajuda muito, mas acho que falta um pouco disso dele, sabe?", disse Luiz Henrique, em entrevista à CazéTV.

"Ajudar um pouquinho também, marcar, correr pra todo mundo, porque se ele correr e todo mundo estiver correndo vai dar certo, vai dar certo, não tem jeito", continuou.

Pelas redes sociais, Neymar respondeu ao comentário feito por Luiz Henrique. "Ah pronto!", escreveu o jogador do Santos, utilizando um emoji de risada e outra figurinha com a mão no rosto.

Neymar tem contrato com o Santos até o final deste mês de junho. O jogador segue com o futuro indefinido. O clube paulista deseja ampliar o vínculo com o atleta até a Copa do Mundo de 2026.

Tanto Neymar quanto Luiz Henrique não foram chamados pelo técnico Carlo Ancelotti na última convocação da seleção brasileira. O time nacional empatou com o Equador e venceu o Paraguai na última Data Fifa, garantindo um lugar no Mundial do ano que vem.