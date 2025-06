Vitoriano assume vaga que era de Jeferson Leite em comissão especial

O vereador de Diadema Orlando Vitoriano (PT) vai assumir a vaga do correligionário Jeferson Leite na Comissão Especial Permanente da Juventude, que foi suspenso por 60 dias por se negar a seguir a orientação da bancada de ser oposição ao governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB) na Câmara.

Jeferson, que disse ser vítima de perseguição dentro da legenda, afirmou ao Diário que “não vai comentar mais sobre esse assunto” e decidiu “esperar a decisão do partido”.

Segundo o vereador Josa Queiroz, presidente do diretório do PT em Diadema, a bancada estuda o regimento sobre a possibilidade de pedir a cadeira de terceiro secretário da mesa diretora.

A suspensão do petista teve início em 4 de junho e seguiu orientação da comissão de ética instaurada para apurar a conduta do parlamentar, após advertências verbais e por escrito, pelo fato de estar sempre presente em agendas públicas e reuniões com o prefeito e a base aliada.

A adoção de postura governista fez com que Jeferson Leite ficasse isolado dentro do partido, pelo qual se reelegeu no ano passado com o apoio de 7.782 eleitores, sendo o vereador mais bem votado do Legislativo.

Além de ser retirado da comissão, Jeferson Leite disse que foi excluído do grupo de WhatsApp, das reuniões do bloco no Legislativo e das chapas que disputam o PED (Processo de Eleição Direta).

