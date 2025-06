'Um Filme Minecraft' ganha data para chegar na Max; confira

A Max traz em 20 de junho a estreia exclusiva de Um Filme Minecraft. Com produção da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, o longa marca a estreia global da tão aguardada adaptação live-action do fenômeno mundial dos games - um convite para uma jornada de criatividade e superação em um universo pixelado. No dia 21, a produção também estreia na programação linear da HBO.

No filme, quatro personagens comuns - Garrett “O Lixeiro” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) - são transportados para o misterioso Overworld, um mundo feito de blocos onde a imaginação é a chave para a sobrevivência. Ao lado do especialista em criação Steve (Jack Black), eles enfrentam ameaças como Piglins e Zumbis, enquanto aprendem a valorizar o que os torna únicos, numa aventura que une magia, humor e emoção.

Com direção de Jared Hess (Nacho Libre), Um Filme Minecraft também contará com uma versão em Libras (Língua Brasileira de Sinais), interpretada por Andrey Baptista.

