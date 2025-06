Marcelo Oliveira articula convênio para treinamento das GCMs do Grande ABC

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), tem conversas adiantadas com o Ministério da Justiça, a fim de conquistar investimentos para a segurança pública do Grande ABC. O mauaense está articulando recursos para que as GCMs (Guardas Civis Municipais) das sete cidades que compõem a região recebam treinamento conjunto, por meio de programas do governo federal. Esse compromisso faz parte do programa ABC Mais Seguro, idealizado pelo Consórcio Intermunicipal.

Atual presidente do colegiado, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), destacou a importância dessa articulação. "O prefeito Marcelo Oliveira tem sido muito importante para viabilizar esse convênio que prevê cursos de capacitação para nossas GCMs, e o mais importante, sem que as prefeituras gastem um centavo, pois tudo será custeado pelo governo federal", destacou.

Marcelo Lima e Marcelo Oliveira participaram nesta terça-feira (17) da assembleia mensal de prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Durante o encontro foram anunciadas compras consorciadas para as áreas da saúde e segurança, além da implementação de agência reguladora regional e sala na capital federal.

No dia 3 de junho, o petista cumpriu agenda em Brasília e foi recebido no Ministério da Justiça e Segurança Pública pela diretora, Isabel Seixas, e pelo coordenador-geral, Leandro Arbogast, para tratar do tema. "Nossos esforços visam melhorar a segurança de todos. As cidades da região possuem muitas divisas, de modo que um criminoso sai um local para cometer crime em outro. Por isso, queremos padronizar os treinamentos para que as nossas Guardas Municipais sejam cada vez mais eficientes", disse Marcelo Oliveira.

Ainda não há previsão de quando o convênio entre o Consórcio Intermunicipal e o Ministério da Justiça será sacramentado. Porém, o mauaense garante que não tem medido esforços para agilizar o processo.

