5 aplicativos de viagem que você não pode deixar de instalar

Redação

Do Rota de Férias



27/08/2021 | 07:57



Diversos aplicativos de viagem estão disponíveis para auxiliar a vida de quem só pensa em pegar estrada. De facilitadores de agendamento de hospedagem a ferramentas que vasculham tudo que há por perto, confira cinco opções que você não pode deixar de instalar em seu celular.

5 aplicativos de viagem

Ajuda na hora de fazer a mala

Gratuito para Android, o PackPoint é um dos aplicativos de viagem perfeitos para quem está atrás de dicas na hora de fazer a mala. Isso porque ele sugere uma lista de roupas e acessórios de acordo com o tempo e o local que você vai viajar, analisando, inclusive, a temperatura. Você também pode adicionar itens manualmente.

Reserva gratuita de hotéis

O Booking é um dos aplicativos de viagem mais usados no mundo. Isso porque ele permite que você compare preços, veja opiniões e reserve hotéis, pousadas e casas de aluguel ao redor do mundo com simples toques na tela. O melhor de tudo é que, na maioria dos casos, dá para cancelar gratuitamente a reserva. Assim, você pode se prevenir em relação a encontrar melhores preços e, caso algo dê errado, desistir da viagem sem problemas. Disponível para Android e Apple.

O que tem por perto

Com versões para Android e Apple, o AroundMe é uma mão na roda quando você está em algum lugar desconhecido e quer saber o que há por perto. As pesquisas permitem encontrar hotéis, farmácias, restaurantes, postos de gasolina, bares e uma série de outros pontos comerciais.

Passagens aéreas mais baratas

O SkyScanner é um bom amigo de quem procura aplicativos de viagem para reservar voos. Isso porque ele faz uma comparação dos preços praticados por diversas companhias de uma vez e exibe na tela, direcionando-o para a companhia na hora de fechar a compra. O melhor de tudo é que dá para optar por receber notificações caso o trecho escolhido mude de preço.

A pé, de ônibus ou de carro?

Sabe quando bate aquela dúvida se você deve fazer determinado roteiro de viagem a pé, de carro, ônibus, metrô ou qualquer outro transporte público? Pois é, existem aplicativos de viagem para solucionar esse problema. Um dos mais usados no mundo é o Citymapper, que exibe tudo em uma mapinha, elabora itinerários e compara os tempos para você.