Arnaldo Antunes se apresenta em São Caetano; confira data e valores

O cantor e compositor Arnaldo Antunes se apresenta no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, no dia 16 de agosto (sábado), às 20h. O show integra o projeto Sesc no Paulo Machado, resultado de parceria entre o Sesc São Caetano e a Secretaria Municipal de Cultura, do Paço da cidade.

A apresentação marca o lançamento do álbum Novo Mundo, lançado em março pelo selo Risco. O disco reúne 12 faixas inéditas e conta com parcerias de artistas como David Byrne, Marisa Monte, Erasmo Carlos, Ana Frango Elétrico, Vandal e Tomé Antunes. A produção musical é assinada por Pupillo.

No palco, Arnaldo será acompanhado por Curumin, Betão Aguiar, Chico Salem, Kiko Dinucci e Vitor Araújo, músicos que também participaram das gravações do disco. O repertório inclui as novas composições e faixas consagradas da carreira do artista, como A Casa É Sua e Comida.

A direção visual do espetáculo é de Batman Zavareze, e os figurinos foram criados por Marcelo Sommer.