Câmara de São Bernardo encerra projeto inédito de inclusão

O Legislativo de São Bernardo realizou, nesta terça-feira (6), o encerramento do Projeto TransformAção – Vivência na Câmara para Pessoas com Deficiência, iniciativa inédita voltada à inclusão, à cidadania e à ampliação do acesso à Casa de Leis.

Desenvolvida entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, a atividade proporcionou a pessoas com deficiência a oportunidade de vivenciar, na prática, o funcionamento da Câmara, atuando de forma orientada em diversos setores administrativos e legislativos. A ação contou com o apoio de instituições parceiras, que acompanharam os participantes ao longo das atividades e adaptaram os processos de acordo com as habilidades e necessidades de cada um.

Após o encerramento, que ocorreu durante uma sessão ordinária, o presidente da Câmara, o presidente da Casa, vereador Danilo Lima (Podemos), destacou a importância da experiência tanto para os participantes quanto para os servidores e parlamentares.

“Terminamos agora a primeira edição do Projeto TransformAção na Câmara Municipal, onde as pessoas com deficiência, as atípicas, tiveram a oportunidade de conhecer o Legislativo, os vereadores, o setor administrativo, a parte da presidência, também o Legislativo da Câmara Municipal. Mais do que isso: não só conhecer, eles participaram de uma dinâmica do dia a dia de trabalho da Câmara Municipal”, afirmou.

Segundo Danilo, o projeto também foi uma oportunidade para reflexão e aprendizado dentro da própria estrutura legislativa. “Nós também, vereadores e colaboradores da Câmara, aprendemos bastante. Esse evento terminou dentro de uma sessão ordinária, onde eles viram todo o processo de votação, a discussão entre os vereadores. E o mais importante: no final desse processo todo, eles me entregaram um relatório com tudo que, na opinião deles, tem que melhorar, tem que ser adaptado para uma melhor inclusão da Câmara Municipal”, explicou o presidente.

O relatório entregue pelos participantes será analisado pela Mesa Diretora e poderá contribuir para novas adaptações no ambiente e nas práticas legislativas da Câmara, com foco na inclusão. “Seguimos a legislação à risca, mas há algumas adaptações que ainda se fazem necessárias, conforme apontado pela experiência que eles tiveram com essa vivência”, concluiu Danilo Lima.

LEIA MAIS

Câmara aprova gratuidade em espaços públicos e parques para PcDs e pessoas com TEA