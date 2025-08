Gilvan defende indústria de Santo André em audiência com vice-presidente Geraldo Alckmin

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), esteve em Brasília nesta quarta-feira (6) para uma audiência com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). A agenda foi promovida pela FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos) e reuniu chefes de Executivo de cidades com forte vocação industrial para discutir os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, que começou a valer nesta quarta-feira.

Representando a FNP, Gilvan levou ao governo federal dados concretos da economia andreense: apenas no primeiro semestre de 2025, Santo André exportou R$ 500 milhões – sendo que 35% desse total teve como destino os Estados Unidos e 26% do montante é do setor da borracha. “Esses números mostram o quanto nossa cidade está integrada à economia global e o quanto é sensível a medidas que afetam o comércio exterior. Nosso pedido é por atenção e proteção à indústria nacional”, destacou o prefeito.

Durante a reunião, Gilvan reforçou a preocupação com o setor da borracha e pneumáticos, um dos mais tradicionais e importantes da cidade, que conta com empresas como Bridgestone e Prometeon. Em resposta, Alckmin afirmou que o governo federal vai atuar de forma intensa para renegociar as tarifas com os EUA e que trabalhará 24 horas por dia para defender os interesses do setor produtivo nacional.

LEIA TAMBÉM:



Prefeito de Santo André, Gilvan é eleito vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos



Outro ponto discutido foi a necessidade de ações mais firmes contra práticas desleais de comércio. Gilvan pontuou que a indústria nacional vem sendo prejudicada por práticas de dumping no setor de pneus, e ouviu do vice-presidente o compromisso de ampliar a fiscalização e aplicar medidas antidumping para garantir justiça competitiva no mercado brasileiro.

A atuação reforça a presença ativa de Santo André nos debates estratégicos do país. “Estamos fazendo nossa parte, levando dados, defendendo os interesses da nossa cidade e da nossa região, e buscando garantir que as indústrias locais tenham condições justas para continuar gerando desenvolvimento e inovação”, completou GIlvan.