Lilo & Stitch chega em setembro no Disney+; veja data

Após bater a marca de US$ 1 bilhão nas bilheteiras mundiais, o live-action Lilo & Stitch estreia no catálogo do Disney+ em 3 de setembro. A produção se tornou o primeiro título da Motion Picture Association a atingir esse valor em 2025 e é o filme de maior bilheteria do ano até o momento, tanto no mercado global quanto internacional.

Com um fim de semana de estreia que arrecadou US$ 183 milhões, o longa também quebrou recordes na América Latina, onde se tornou a adaptação live-action da Disney de maior bilheteria da história. Nestes países, soma mais de US$ 197 milhões – cerca de 20% do total global – e figura como o oitavo filme mais lucrativo da história da indústria local.

O filme é uma releitura do clássico animado de 2002 e conta com direção de Dean Fleischer Camp, indicado ao Oscar. No elenco estão Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis e a estreante Maia Kealoha, no papel da protagonista Lilo.

A história acompanha a relação entre uma menina havaiana solitária e um alienígena fugitivo, que passam a viver juntos em meio a situações caóticas nas ilhas do Havaí. O enredo original e suas sequências também estão disponíveis na plataforma de streaming. Uma continuação do novo filme está em desenvolvimento.

