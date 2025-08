Veja o obituário do Grande ABC deste dia 6 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Sebastião Francisco da Silva, 92. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 1º de agosto, em Santo André. Crematório Eternos, em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Neyde Mendes Silva, 84. Natural de Poço Fundo (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 1º de agosto. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Edvan, 81. Natural de Afonso Pena (Ceará). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º de agosto, em Santo André. Crematório Eternos, em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Deolinda Aguiar Nascimento, 78. Natural de Ibiassucê (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 1º de agosto. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dorinel Monteiro, 78. Natural de Sabaúna, Distrito de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Darli, em São Paulo, Capital. Dia 1º de agosto, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Jeronima Noêmia Ferreira, 74. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º de agosto. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Helena de Almeida Alexandre, 74. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Eudizia, em santo André. Dia 1º de agosto. Jardim da Colina.

Maria Rita da Silva Fernandes, 73. Natural de Mairinque (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 1º de agosto em Santo André. Cemitério Municipal de São Roque (SP).

Heleno Bernardo da Silva, 70. Natural de Salgadinho (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 1º de agosto. Memorial Jardim Santo André.

Silvio Inácio dos Santos, 68. Natural de Taubaté (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 1º de agosto. Jardim da Colina.

Edson Andreoli, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 1º de agosto. Jardim da Colina.

Carlos Roberto Benedito do Prado, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 1º de agosto. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ítalo Vanderlei de Albuquerque Garcia, 27. Natural de Santo André. Gerente. Dia 1º de agosto. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Roberto Wagner Lorenzoni, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Corretor. Dia 1º de agosto, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Evanderson de Carvalho Olímpio, 40. Natural da Barra do Piraí (Rio de Janeiro). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Policial Civil. Dia 1º de agosto, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

DIADEMA

José dos Santos, 86. Natural de Porto da Folha (Sergipe). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º de agosto. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Rosário de Andrade, 65. Natural de Paulistas (Minas Gerais). Residia no Jardim Alberto Gomes, na cidade de Itu. Dia 1º de agosto. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Justino do Nascimento, 65. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º de agosto. Vale da Paz.

Tereza Sena de Oliveira Borges, 58. Natural de Cabaceiras do Paraguaçu (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º de agosto. Cemitério Municipal de Diadema.

Eliana Ferreira de Moura, 57. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º de agosto. Cemitério Municipal de Diadema.

Wagney Nonato dos Santos, 51. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º de agosto. Cemitério Municipal de Diadema.

Edvânia Zilda de Oliveira, 40. Natural de São João do Piauí (Piauí). Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 1º de agosto. Cemitério Municipal José Manoel dos Santos, em Capitão Gervásio (Piauí).

MAUÁ

Maria Lúcia Urbano, 79. Natural de Boraceia (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 1º de agosto, em Santo André. Vale dos Pinheirais.