Fluminense empata com o Internacional e se classifica às quartas da Copa do Brasil

O Fluminense carimbou sua vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Depois de vencer na ida por 2 a 1 em Porto Alegre, o time de Renato Gaúcho poderia até empatar que mesmo assim avançava e foi o que conseguiu, ao ficar no 1 a 1 e eliminar o Internacional nesta quarta-feira, no Maracanã, repetindo o feito de 2023, quando superou os gaúchos nas semifinais da Libertadores.

Cada time que chegou às quartas de final já garantiu mais R$ 4,74 milhões. O objetivo agora é chegar às semifinais que vai garantir mais um prêmio de R$ 9.922.500. A CBF fará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira (12), a partir das 11h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

A primeira etapa foi pouco produtiva, com as duas equipes cometendo muitos erros técnicos e faltas, que não deixava o duelo fluir. Pior para o Internacional, que em desvantagem, ainda perdeu dois atletas por lesão. Richard deixou o campo com concussão, enquanto Mercado sentiu uma lesão muscular, ambos antes dos 25 minutos.

Na metade do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu por vezes colocar a bola no chão e conectar bons ataques, mas sem levar perigo ou concluir a gol. A única chance que levantou a torcida nas arquibancadas foi um chute colocado de Martinelli, que passou próximo à trave.

O Fluminense voltou efetivo para a segunda etapa e com 27 segundos aumentou sua vantagem. Everaldo roubou a bola de Ronaldo e serviu Canobbio. O uruguaio finalizou sem chances para Rochet. O Internacional não se entregou e chegou ao empate logo depois, quando Alan Patrick converteu penalidade, aos 19. Fábio chegou a defender a primeira batida, mas o VAR apontou que o goleiro se adiantou.

O empate parecia que iria colocar fogo no jogo, mas a disputa voltou a ficar truncada, com muitas faltas e discussões entre jogadores. Com muita transpiração e pouca inspiração, o duelo ficou do jeito que o Fluminense queria, gastando tempo. Nos acréscimos, o Internacional até tentou o último suspiro, mas Juninho mandou para fora a bola da virada.

Mais cedo, o Bahia defendeu sua vantagem construída no jogo de ida por 3 a 2, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Diante do Retrô, fez um duelo seguro na Arena Pernambuco, controlou boa parte do confronto, criou chances, mas se contentou com o empate sem gols para se garantir nas quartas de final, pela 10ª vez em sua história.

O time baiano foi eficiente na sua estratégia e chegou a ter 70% de posse de bola na primeira etapa, porém sem conseguir ser efetivo. O Retrô, apesar da disparidade entre as equipes, teve seus momentos, a melhor delas com Mascote, que perdeu grande chance, acertando a rede do lado de fora.