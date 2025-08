ProAr vistoria e aprova 93% dos veículos da frota pública de Santo André

A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), concluiu as blitze educativas do ProAr (Programa da Qualidade do Ar) nos veículos que integram a frota pública do município e das vans escolares. No total, 806 veículos a diesel foram inspecionados, sendo 93% aprovados (754) e apenas 6,9% (56) reprovados.

O índice de aprovação deste ano é significativamente maior do que o de 2024, que foi de 65%, o que sugere que os veículos receberam manutenção adequada ou que a frota foi modernizada. A ação contou com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e da SATrans.

O objetivo da ação é garantir a qualidade do ar, especialmente nesta época do ano, em que o período de estiagem torna o ambiente mais seco e a poluição contribui para o agravamento das doenças respiratórias. Além disso, o dióxido de carbono (CO²) é um dos principais gases que contribuem para o agravamento das mudanças climáticas, e o material particulado, também presente na fumaça preta, é responsável pelo aumento do risco de doenças cardiovasculares, câncer e de problemas neonatais, como baixo peso e prematuridade.

Segundo o Inventário de Gases de Efeito Estufa, elaborado pela Prefeitura de Santo André e pelo Iclei (Governos Locais para a Sustentabilidade), o setor de transportes andreense corresponde a 34% das emissões do município, sendo que o diesel representa 26% dos combustíveis mais utilizados na cidade.

Para a aferição, os agentes do Semasa usam o opacímetro, aparelho que mede a opacidade de fumaça emitida pelo escapamento dos veículos. O equipamento permite maior precisão na aferição da fumaça preta e imprime o relatório no ato da medição. Os veículos aprovados recebem um selo do ProAr. Já os reprovados, recebem uma indicação de manutenção.

Finalizada a etapa anual educativa junto à frota pública, a autarquia segue com as blitze punitivas semanais, que ocorrem nas vias de maior tráfego do município. Até o momento, 979 veículos a diesel da frota circulante já foram vistoriados em 2025, com um índice preocupante de 74,5% de reprovação. Esse resultado pode indicar falta de manutenção adequada ou envelhecimento da frota particular que transita pelo município.