Operação reforça segurança nas divisas do 2° subdistrito de Santo André

Forças de segurança desencadearam nesta terça-feira (5) uma nova operação que visa reforçar o policiamento nas divisas do segundo subdistrito de Santo André. A ação tem o objetivo de combater roubos, furtos gerais e outros crimes, além de desarticular esquemas criminosos que atuam na região e fogem para a Zona Leste da Capital.

A operação vai percorrer nos próximos dias os bairros Utinga, Santa Terezinha e Camilópolis, com ações ostensivas que contam com a participação de 40 agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), além de 100 PMs (Policiais Militares).

O prefeito Gilvan Junior Ferreira (PSDB) acompanhou o início da operação no Paço e destacou a importância da iniciativa. “Os sistemas de inteligência, tanto da PM, quanto da GCM pelo COI (Centro de Operações Integradas), têm visto que as dívidas do segundo subdistrito são utilizadas para fuga de assaltantes. Essas operações são para proteger esses locais, combater essas quadrilhas e aumentar o policiamento”, disse o chefe do Executivo.





