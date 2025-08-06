Marido da cantora Amanda Wanessa agride sogro em hospital

Um vídeo divulgado nas redes sociais pelo jornalista Ricardo Antunes mostra o marido da cantora gospel Amanda Wanessa, que está em estado vegetativo, agredindo o sogro, Odilon, no hospital. Conforme informações do G1, a família registrou um boletim de ocorrência contra o marido da artista, Dobson Santos.

O Estadão entrou em contato com Dobson para um pronunciamento sobre o assunto, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O vídeo foi gravado por uma irmã de Amanda. No registro, Dobson aparece discutindo com os familiares, que o acusam de não cuidar da cantora. Na sequência, ele dá um chute em Odilon.

Conforme o G1, a Delegacia do Idoso investiga o caso. A cantora estaria na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em uma internação recente.

Amanda ficou conhecida no meio gospel e faz parte da igreja Assembleia de Deus. Algumas de suas obras, como Tá Chorando Por Quê?, possuem mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Ela também é dona de músicas como É Adorar e Eu Cuido de Ti.

Entenda o acidente de Amanda Wanessa

Amanda sofreu um acidente em janeiro de 2021, na rodovia PE-60, envolvendo também dois caminhões, no município de Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Foi constatado pela perícia que a cantora dirigia a 130 quilômetros por hora.

A filha de Amanda, que estava no carro durante a colisão, operou a perna e o braço. Seu marido e uma amiga também estavam presentes no acidente.

Após 642 dias internada, a cantora foi liberada para o tratamento em casa. Atualmente ela se encontra em estado vegetativo, quando o paciente fica acordado (possui ciclos de sono e vigília), mas não demonstra sinais de consciência.