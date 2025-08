Adolescente de São Bernardo que estava desaparecida é encontrada

A jovem Sofia Felix Torres, 15 anos, foi encontrada na noite desta terça-feira (5), em uma residência no bairro Parque Paulistano, na Zona Leste da Capital, sem sinais de violência, de acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública). Ela estava desaparecida desde a madrugada do dia 24 de julho, quando teria deixado sua residência por volta das 2h, na Rua Cora Coralina, bairro Alto Industrial, em São Bernardo.

A família de Sofia chegou a receber informações de que uma garota com características semelhantes havia sido vista em Santo André, pedindo dinheiro, e também na região do Rudge Ramos, em São Bernardo. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre o local exato em que a jovem foi encontrada.

A vice-prefeita de São Bernardo e sargento reformada da PM (Polícia Militar), Jessica Cormick (Avante), ajudou nas buscas pela garota e relatou, em suas redes sociais: “Foram 12 dias de angústia, dor e esperança. Dias em que uma família inteira e, com ela, toda uma cidade viveu o drama do desaparecimento da menina Sofia. E foi graças ao trabalho incansável, preciso e comprometido da Delegacia de Homicídios de São Bernardo, especialmente de seus investigadores, que esse capítulo tão doloroso teve um desfecho possível. Seguimos juntos, com responsabilidade, humanidade e compromisso com a vida.”

A família contou ao Diário, na época do desaparecimento, que Sofia havia tido uma discussão com a mãe, Simone Felix, que suspeitava de comportamentos incomuns e retirou o celular da filha, o que teria motivado o desaparecimento. A mãe relatou que a adolescente passou a usar o celular com mais frequência em momentos reservados, como no banheiro, o que acendeu um alerta.

Simone também encontrou mensagens suspeitas no aparelho: “Quando eu peguei o celular, percebi que o TikTok estava em segundo plano, e foi aí que vi algumas mensagens dela com pessoas que não são nada legais. Que não agregam em nada, que ficam incentivando ela a fazer coisas que não são da índole da minha filha”, explicou.

O caso foi investigado pelo 6º DP de São Bernardo, com apoio do SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa).