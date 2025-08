Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 6 de agosto de 2025

Bolsonaro preso – 1

‘Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro’ (Política, ontem). E daí? Não sou carcereiro.<EM>

Cesar Costa

Bolsonaro preso – 2

Em resumo: articulou tentativa de golpe de Estado. Isso está ainda em processo, mas nesse meio tempo o filho dele passou a articular com outro país sanções para intimidar a Suprema Corte Brasileira, que foram aplicadas na última semana. Considerando a história, e como é réu, foram determinadas medidas cautelares, que ele descumpriu. Já havia sido advertido, e agora foi punido corretamente. Ficou mais claro? Mas espero mesmo que ele ainda seja condenado pela condução do País na pandemia, mais de 700 mil mortos sob o deboche e escárnio de um presidente irresponsável que foi na contramão do mundo!

Fabio Fontoura

COP30

‘COP30: crise de hospedagem em Belém ganha força e governo busca soluções’ (www.dgabc.com.br). Oportunismo e comércio em Belém. Como biólogo, vejo o evento como de importância mundial. Será a oportunidade de o mundo conhecer o maior tesouro ambiental do planeta para que valorizem sua importância para a manutenção da diversidade ambiental. A Amazônia está sendo afetada por diversos fenômenos, principalmente os causados pela sociedade inconsequente e gananciosa. Como exemplo negativo, estamos assistindo e lendo via imprensa os preços exorbitantes que os hotéis estão cobrando indiscriminadamente dos convidados, o que pode excluir países mais economicamente desfavorecidos – e, talvez, os mais necessitados de conhecimento, que poderiam obter na COP30 e, assim, melhorar suas práticas socioambientais. Lamento este fato, pois somos conhecidos como um povo amigo, humilde e hospitaleiro. No entanto, espero que este evento de trabalho e troca de experiências tenha êxito. Não tenho intenção política de criticar a estrutura de evento deste porte e importância, mas minha preocupação é a falta de consciência da COP para todos. Oportunismo e ganância comercial de hospedaria com certeza vão cercear a participação dos mais necessitados. Lamento profundamente se isto acontecer, e peço desculpas aos afetados. Meu maior desejo é que tenhamos, por meio da COP, uma explosão de soluções para reverter a situação climática, com boas práticas e conscientização. Nossas vidas merecem qualquer esforço possível – e a natureza, o impossível. Com o evento, o maior tesouro deixará o Brasil para servir o mundo inteiro.

Euclides Marchi

Santo André

Luto no jornalismo

José Roberto Guzzo, depois de 64 anos de brilhante carreira como jornalista, faleceu aos 82 anos. Até então articulista do Estadão, trabalhou em importantes veículos de imprensa, e também como correspondente no Exterior. Sempre com sua inabalável independência, e textos impecáveis, direto ao ponto, com os quais não deixava dúvidas ao leitor sobre sua percepção aos temas publicados. José Roberto Guzzo se despede deixando um grande legado aos leitores e ao jornalismo do País. Nossos sentimentos à família! Que vá em Paz!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Ricardo Batista

‘Zagueiro justifica jogo na várzea por atraso salarial do São Caetano’ (Esportes, ontem). Como espera manter o assunto nos bastidores para evitar que afete o desempenho da equipe dentro de campo? Realmente, vão manter o assunto nos bastidores, uma vez que o clube restringiu comentários nas últimas publicações, mas as antigas possuem críticas ao clube... O jogador não tem que ser sentir mal, ninguém trabalha de graça. Mas nesse caso, será que o salário da diretoria cai em dia na conta ou é pago com atrasos?

Ana Paula

São Caetano

Corais italianos

‘Momento único. A Itália em São Bernardo. Dois corais, grupo único. Cantando, interpretando. Seguindo passos históricos’ (Memória, dia 4). Apresentação dos corais de Maróstica e Bassano del Grappa, no Teatro Lauro Gomes: Nunca tinha visto nada igual! Trabalho maravilhoso, jovens abençoados! Grazie a tutti i coinvolti!

Márcia Perecin

São Bernardo