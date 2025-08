Torcedores do Corinthians colocam cabeça de porco em estação de São Caetano

Torcedores do Corinthians penduraram uma cabeça de porco com uma faca cravada na estação São Caetano, em provocação ao Palmeiras antes do clássico desta quarta-feira (6), válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A cena chamou atenção de passageiros e viralizou rapidamente nas redes sociais.

O objeto, historicamente utilizado como símbolo pejorativo contra o Palmeiras, foi colocado em uma placa de obras na área externa da estação da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Imagens publicadas por perfis ligados à torcida organizada do Timão circularam nas redes, gerando repercussão entre torcedores de ambas as equipes.

Em nota oficial, a CPTM informou que a cabeça do animal foi rapidamente retirada do local. “Nesta quarta-feira (6/8), a equipe da estação São Caetano tomou conhecimento de uma cabeça de animal fixada em uma placa de obras, no lado externo à estação. O item já foi removido. Não houve registro de dano ao patrimônio”, declarou a companhia.

Esta não é a primeira vez que torcedores do Timão utilizam esse tipo de provocação. Antes da final do Paulistão de 2025, uma cabeça da espécie foi pendurada em um pontilhão em Campo Grande (MS). No mesmo ano, outro episódio ocorreu na sétima rodada do Campeonato Paulista, quando a parte do animal foi deixada na entrada de um portão do Allianz Parque.

A “tradição” de provocar o Palmeiras dessa forma começou em 2024, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando uma cabeça de porco foi lançada no gramado da Neo Química Arena durante um clássico entre os rivais. Desde então, a ação se repete em jogos considerados decisivos.