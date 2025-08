Palmeiras x Corinthians: confira onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e Corinthians realizam um Dérbi decisivo, nesta quarta-feira (6), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os rivais se enfrentam no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo de Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

No primeiro encontro, o Corinthians saiu na frente ao vencer por 1 a 0, com gol do atacante Memphis Depay. Neste cenário, um empate nesta quarta garante o Alvinegro nas quartas. Uma vitória do Verdão por um gol de diferença leva a eliminatória à disputa de pênaltis, mas o Alviverde avança direto se tiver um triunfo por mais de um gol.

O time comandado por Abel Ferreira chega pressionado para o clássico, com um retrospecto desfavorável em partidas desse tipo. Desde que o técnico português assumiu a equipe, em 2020, o Palmeiras precisou virar nove duelos mata-matas e só teve sucesso em três oportunidades. O último foi justamente contra o Corinthians, na final do Paulistão, quando perdeu o primeiro jogo e não conseguiu reverter o placar.

Pelo lado do Timão, o clube tenta eliminar o rival pela primeira vez em um torneio eliminatório fora do estadual. O Alvinegro não terá o apoio da torcida no estádio, mas grupos de torcedores organizaram festas na saída do elenco na concentração.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 7 de agosto, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio do Allianz Parque, em São Paulo

- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (assinatura) e Amazon Prime Video (streaming)

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians:Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior.

