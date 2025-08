Grupo é flagrado ao roubar Ozempic de farmácia em São Caetano

Um roubo à farmácia Drogasil, na Rua São Paulo, em São Caetano, terminou com a prisão de um homem e a apreensão de três adolescentes na madrugada desta quarta-feira (6). O grupo foi flagrado pelo Smart Sanca - câmeras de monitoramento da cidade - no momento do crime, o que permitiu a rápida ação da Polícia Militar.



Segundo apurado pelo Diário, os criminosos utilizaram um Ford EcoSport com placa adulterada para cometer o assalto. Dois suspeitos – o homem maior de idade e um dos adolescentes – permaneceram no veículo, enquanto os outros dois invadiram a farmácia e realizaram o roubo, levando, entre outros itens, medicamentos para emagrecimento, como o Ozempic.



A ação foi registrada entre 5h e 6h, e chamou a atenção dos operadores do sistema de monitoramento do Smart Sanca, que identificaram a movimentação suspeita. A PM foi acionada e abordou os envolvidos ainda nas imediações, conseguindo detê-los em flagrante.



Posteriormente, foi constatado que o carro utilizado no crime havia sido furtado há mais de um mês. A placa estava alterada e há indícios de que o proprietário do veículo já tenha sido ressarcido pelo seguro.



A ocorrência foi apresentada na Delegacia de São Caetano, e os suspeitos devem responder por roubo, associação criminosa e receptação. O caso segue sob investigação.