The Town inicia ativação e transferência de ingressos para edição 2025

A organização do The Town iniciou o processo de ativação e transferência de ingressos para a edição 2025 do festival. A liberação ocorrerá de forma gradual e o acesso à Cidade da Música será feito exclusivamente pelo aplicativo Quentro, disponível para Android e iOS.

Todos os ingressos digitais deverão ser baixados e ativados diretamente no app. As instruções sobre ativação, acesso e transferência serão enviadas para o e-mail cadastrado na Ticketmaster.

Para ativar, o usuário deve acessar sua conta na Ticketmaster, ir até Meus Pedidos, selecionar o ingresso desejado e indicar o e-mail vinculado à conta no Quentro (ou o de outra pessoa, caso queira transferir). A partir disso, o ingresso será enviado ao app. No primeiro uso do Quentro, será necessário validar a identidade por meio de um código enviado por e-mail.

No dia do evento, é preciso apresentar o QR Code gerado no aplicativo diretamente nas catracas. Prints de tela e ingressos impressos não serão aceitos. Cada ingresso permite apenas um único acesso.

Em caso de impossibilidade de comparecimento, o ingresso pode ser transferido pelo próprio Quentro. Basta acessar a aba Próximos, selecionar o ingresso, tocar em Transferir, inserir o e-mail do destinatário e confirmar. O ingresso será enviado à conta indicada. Se o destinatário ainda não possuir cadastro, receberá um e-mail com instruções. Enquanto isso, o ingresso aparecerá como “pendente”.

A transferência só pode ser desfeita se estiver pendente. Ingressos já transferidos não podem ser transferidos novamente nem ter o envio cancelado após a conclusão. O ingresso pode ser devolvido à conta original apenas pelo destinatário.

Para quem adquiriu meia-entrada, será obrigatória a apresentação de documento que comprove o benefício no momento do acesso ao festival. Caso contrário, será necessário pagar a diferença do valor na entrada. Entre os públicos contemplados estão idosos (60+), estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência (e um acompanhante), professores da rede pública de ensino de São Paulo e aposentados.

A organização orienta que os documentos estejam em mãos no momento da entrada, para evitar filas.