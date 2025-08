The Town invade São Paulo com quiz interativo e letras gigantes em parques

A contagem regressiva para a segunda edição do festival The Town está a menos de 40 dias — e a Capital já entrou no clima. Nessa quinta-feira (31), o evento tomou as ruas com a ação “Deu Match com The Town”, que agitou o Parque do Povo e o Largo da Batata, surpreendendo pedestres e trabalhadores que passavam pelos locais.



Com um mix que uniu a calmaria dos espaços verdes e a movimentação urbana típica da região, o público foi convidado a participar de um quiz interativo em duplas, respondendo perguntas sobre seus artistas favoritos e experiências no festival. Quem acertava todas as respostas garantia o “match” e celebrava a sintonia com o evento. Para completar, um letreiro gigante com 12,5 metros de comprimento formava a palavra “THE TOWN”, garantindo registros e selfies marcantes.



“Queremos ocupar a cidade e criar conexões reais com o público, levando o festival para além dos dias de show”, explicou Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, promotora do The Town. Segundo ela, a ideia é tornar o festival parte do cotidiano dos paulistanos, espalhando cultura e diversão por diversos pontos da cidade.



A ação chamou a atenção dos que passavam pelo Parque do Povo logo pela manhã. “Eu estava indo trabalhar e precisei parar para ver o que estava rolando. Achei a iniciativa incrível”, comentou Guilherme Cordeiro, programador de 23 anos.



À tarde, o Largo da Batata recebeu nova rodada da brincadeira, que teve o influenciador Anderson Ricardo como apresentador. Entre os participantes, Samuel Gonzaga, analista de tecnologia, disse estar empolgado com o festival. “Vai ser minha primeira vez num evento desse porte, estou muito animado!”



O evento é uma prévia da Cidade da Música que será montada no Autódromo de Interlagos para a edição deste ano. Os organizadores prometem uma experiência completa, com shows de grandes nomes, gastronomia, brinquedos e muita energia. Até lá, a expectativa é que o The Town continue a conquistar espaço e corações pela cidade.