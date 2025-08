Santo André lança edição 2025 do concurso Miss e Mister Melhor Idade

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Assistência Social, lançou nesta quarta-feira (6) a edição 2025 do concurso Miss e Mister Melhor Idade. O tradicional evento celebra e valoriza a beleza, o carisma e, principalmente, as trajetórias de vida dos andreenses com mais de 60 anos.

“O Miss e Mister Melhor Idade vai muito além da passarela. Ele é uma celebração de histórias de vida, de coragem, de superação e da força de quem ajudou a construir a cidade que temos hoje”, destaca a secretária de Assistência Social, Ana Claudia de Fabris.

O concurso será realizado no dia 18 de setembro (quinta-feira), a partir das 19h, no Tênis Clube, com tradicional show do Trio Los Angeles.

As inscrições podem ser realizadas até 5 de setembro presencialmente no Crisa (Centro de Referência do Idoso de Santo André), localizado na Rua Bernardino de Campos, 300, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Os interessados devem ser moradores de Santo André e ter 60 anos ou mais.

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações basta entrar em contato pelo telefone 4433-4696 ou pelo WhatsApp (11) 93342-3913, de segunda a sexta, das 8h às 17h.