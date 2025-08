Mostra de filmes nacionais agita quartas de agosto em Santo André

A partir desta quarta-feira (6), a ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo), em Santo André, recebe uma mostra gratuita de filmes nacionais, com sessões sempre às quartas-feiras, às 18h, ao longo do mês de agosto. A iniciativa faz parte do programa Pontos MIS, parceria entre a Secretaria de Cultura de Santo André e o MIS (Museu da Imagem e do Som).

A programação abre com o longa “Quarta B”, de Marcelo Galvão, que traz um mistério envolvendo pais, alunos e um tijolo de maconha encontrado em uma sala de aula do ensino fundamental. Na semana seguinte, no dia 13, será exibido o documentário “Lado B: como fazer um longa sem grana no Brasil”, também dirigido por Galvão, sobre os bastidores da produção de seu primeiro filme.



No dia 20, a tela será do drama “Se Deus vier que venha armado”, de Luis Dantas, que acompanha a trajetória de um detento em liberdade temporária diante de um acerto com o crime organizado durante uma onda de ataques do PCC.



Encerrando a mostra, no dia 27, será exibido “Reflexões de um Liquidificador”, dirigido por André Klotzel. A comédia dramática tem narração inusitada: um liquidificador falante (voz de Selton Mello) que revela a rotina de uma dona de casa em busca do marido desaparecido.



As sessões são abertas ao público e fazem parte do esforço de democratização do acesso ao cinema nacional, com destaque para obras de ficção e documentários produzidos no Brasil.

Serviço:

Cineclube ELCV / Pontos MIS

Dia 6/8 (quarta-feira)

18h - ‘Quarta B’ (2008, 90’)

Dia 13/8 (quarta-feira)

18h - ‘Lado B: como fazer um longa sem grana no Brasil’ (2007, 72’)

Dia 20/8 (quarta-feira)

18h - Se Deus vier que venha armado’ (2015, 90’) – Classificação 16 anos

Dia 27/8 (quarta-feira)

18h - ‘Reflexões de um Liquidificador’ (2010, 80’) – Classificação 16 anos

Local: A Casa (Centro Artístico de Santo André)

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 - Campestre