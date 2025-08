Apple confirma investimento adicional de US$ 100 bi nos EUA com foco em cadeia de suprimento

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 6, um novo compromisso de US$ 100 bilhões com os Estados Unidos, em uma decisão que representa uma aceleração significativa de seu investimento, que agora totaliza US$ 600 bilhões nos próximos quatro anos, de acordo com comunicado da empresa.

O anúncio de investimento adicional já tinha sido antecipado pelo diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, mais cedo.

A Apple informou que o anúncio nesta quarta inclui o que denominou Programa de Manufatura Americana, dedicado a trazer ainda mais da cadeia de suprimentos e da manufatura avançada da companhia para os EUA.

"Hoje, temos orgulho de aumentar nossos investimentos nos Estados Unidos para US$ 600 bilhões em quatro anos e lançar nosso novo Programa de Manufatura Americana", disse Tim Cook, CEO da Apple. O executivo disse que o programa inclui trabalhos ampliados e novos com 10 empresas nos EUA. Essas empresas produzem componentes que são usados em produtos Apple vendidos em todo o mundo, afirmou Cook.

O comunicado citou ainda que os primeiros parceiros do programa incluem Corning, Coherent, GlobalWafers America (GWA), Applied Materials, Texas Instruments, Samsung, GlobalFoundries, Amkor e Broadcom.

"Isso se baseia no compromisso da Apple, firmado em julho, de comprar ímãs de terras raras fabricados nos EUA da MP Materials", segundo o comunicado.

As ações da Apple cediam 0,8% perto das 17h59 (de Brasília) no after hours da Bolsa de Nova York, após dispararem 5,09% na sessão regular.