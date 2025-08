Festival Mazzaropi marca centenário de prédio do Cine Theatro Carlos Gomes

O prédio que abriga o Cine Theatro Carlos Gomes, no Centro de Santo André, comemora 100 anos neste mês de agosto. Para comemorar o aniversário, que representa a vitória da memória e da cultura sobre a implacável ação do tempo, o projeto Cinemão de Quinta promoverá um festival dedicado ao ator Amácio Mazzaropi (1912-1981).

A programação do Festival Mazzaropi terá início nesta quinta (7), às 19h, com a exibição do filme Zé do Piriquito, de 1960. Haverá sessões com outros longas do ator em todas as quintas-feiras de agosto e em duas sessões em setembro, sempre com início às 19h30.

“Os filmes de Mazzaropi levavam centenas de pessoas ao cinema na década de 60, com grande sucesso, e o festival será uma forma de reviver essa história”, diz a coordenadora de programação do Cine Theatro Carlos Gomes, Elaine Marin.

Os filmes que serão exibidos durante este mês e em duas quintas do mês de setembro, foram cedidos por meio de uma parceria da Secretaria de Cultura com Museu Mazzaropi, Cinemateca Brasileira e Reza Brava Filmes, detentores dos direitos de exibição.

Dos sete filmes que serão exibidos, seis deles foram recuperados e digitalizados pela Cinemateca Brasileira e Museu Mazzaropi. Entre os destaques estão as duas últimas obras que serão exibidas, ambas em setembro, que são o primeiro e o terceiro filme do ator (Sai da Frente e Candinho).

“Dificilmente o público de hoje em dia terá visto estes filmes. Pouca gente viu. E ainda estarão digitalizados, com uma qualidade incrível. Vai ser muito legal”, reforça Elaine Marin.

O filme Zé do Piriquito, de 1960, vai abrir o Festival Mazzaropi nesta quinta-feira, após a palestra do jornalista e professor de cinema Celso Sabadin sobre a trajetória e a importância deste ícone do cinema brasileiro, seguido de roda de conversa com o público.

O longa traz a história de Zenó (Mazzaropi), um pobre jardineiro de tradicional colégio paulistano que se apaixona por uma das alunas do local, bem mais rica e jovem que ele. Disposto a conquistá-la, ele decide ficar rico, se envolvendo nas mais variadas encrencas e situações engraçadas.

A obra contém canções como “Passe a viver”, interpretadas por Hebe Camargo e Agnaldo Rayol, e “Gostoso mesmo é namorar”, cantada por Cely Campello, George Freedman, Paulo Molin, Tony Campello e Carlão, ambas com letra de Heitor Carillo. Além de “Saudade me deixa”, que tem letra e música de Bolinha (Euclides Pereira Rangel), e “Jóia do sertão”, de Elpídio dos Santos, ambas na voz do próprio Mazzaropi.

Conhecido pelo personagem do caipira que marcou sua carreira, os filmes dos quais Amácio Mazzaropi participou se caracterizavam pelo humor, às vezes com um toque de melodrama, que abordavam temas e discussões importantes como racismo, reforma agrária, injustiças sociais e a relação entre campo e cidade.

Desta forma, Mazzaropi construiu um conjunto de obras que se voltou para o cotidiano de grupos marginalizados da sociedade brasileira, tendo o humor como ponto central e uma linguagem popular capaz de alcançar números de bilheteria impressionantes.

Jeca Tatu e Grupo Paranga

Além das exibições de filmes às quintas-feiras, a programação do Festival Mazzaropi também contará com uma apresentação especial no dia 30 de agosto (sábado), às 18h.

Nesta data, o público poderá se divertir com o longa Jeca Tatu, primeira produção que imortalizou o personagem mais famoso do ator, além de um show com o Grupo Paranga. A banda é formada pela família de Elpídio dos Santos, principal autor das trilhas sonoras dos filmes de Mazzaropi.

Elpídio compôs músicas para 19 dos 32 filmes de Mazzaropi, criando melodias que se tornaram a marca registrada das produções. Nesse show, o grupo Paranga vai tocar as trilhas originais compostas por Elpídio para as obras, homenageando o compositor e o grande ator Amâncio Mazzaropi.

Cine Theatro Carlos Gomes

Considerado o primeiro espaço cultural do ABC, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes foi inaugurado em 1912 pelo italiano Vicenzo Arnaldi na Rua Coronel Oliveira Lima, esquina com a atual Rua Savino Degni.

Em 15 de agosto de 1925 foi reinaugurado pela empresa Arnaldi, Masini & Gianotti na localização atual, onde foi construído um novo edifício com detalhes arquitetônicos neoclassicistas e instalado um medalhão retratando o perfil do músico Carlos Gomes.

Em 1932 passou pela primeira reforma, quando foi construído o anexo para abrigar um rinque de patinação e acesso para automóveis. Em 1947 foi construída a marquise e modificada a fachada. Outras reformas se sucederam, tanto interna quanto externamente.

Fechado em 1987, foi ocupado por uma loja de tecidos e por um estacionamento, quando sua fachada foi descaracterizada. Foi desapropriado em 1991 por pressão popular e esteve fechado de 2011 até ser reinaugurado, após revitalização, em abril de 2022.

Seguindo os princípios contemporâneos de intervenção em patrimônio histórico, o projeto de revitalização contemplou a transformação em um equipamento multifuncional e flexível, voltado às diversas formas de manifestações artísticas e atividades culturais, além da convivência social.

Programação do Festival Mazzaropi

7/8 (quinta-feira), às 19h

Abertura do Festival Mazzaropi com palestra de Celso Sabadin (ELCV) e exibição de Zé do Piriquito (1960)

14/8 (quinta-feira), às 19h30

O Lamparina (1964)



21/8 (quinta-feira), às 19h30

O Corintiano (1966)

28/8 (quinta-feira), às 19h30

O Puritano da Rua Augusta (1965)

30/8 (sábado), às 18h

Especial 100 anos do prédio do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes: exibição de Jeca Tatu e show do Grupo Paranga

4/9 (quinta-feira), às 19h30

Sai da Frente (1952)

11/9 (quinta-feira), às 19h30

Candinho (1953)

Serviço

Abertura do Festival Mazzaropi

Data: 7/8 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 - Centro - Santo André

LEIA TAMBÉM

Mostra de filmes nacionais agita quartas de agosto em Santo André