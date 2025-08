Rede D'Or: lucro líquido aumenta 5,2% no 2º trimestre

A Rede DOr obteve lucro líquido de R$ 1,047 bilhão no segundo trimestre deste ano, alta de 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano até junho, o lucro da empresa totalizou R$ 2,114 bilhões, crescimento de 15,5%, na mesma base de comparação.

De abril a junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 2,745 bilhões, crescimento de 24,8%. No semestre, o Ebitda da empresa somou R$ 5,402 bilhões, avanço de 26,0%.

A receita líquida da Rede DOr no segundo trimestre foi de R$ 13,960 bilhões, alta de 11,7%. Nos seis primeiros meses do ano a receita da companhia totalizou R$ 26,933 bilhões, avanço de 9,0% em relação ao primeiro semestre de 2024.

A margem Ebitda foi de 19,7% no segundo trimestre deste ano, alta de 2,1 pontos porcentuais (p.p.) em comparação com o mesmo intervalo de 2024. Já no acumulado do ano até junho a margem ficou em 20,1%, alta de 2,7 p.p. frente ao observado um ano antes.