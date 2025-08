Taka anuncia Saúde Integrada da Mulher em Diadema

O prefeito de Diadema,Taka Yamauchi (MDB). realizou nesta quarta-feira (6) visita técnica no Quarteirão da Saúde para discutir a construção do SIM (Saúde Integrada da Mulher). programa dedicado aos cuidados das mulheres do município.

Em um único espaço localizado no 3º andar do complexo médico, o local contará com diversos serviços ofertados à saúde preventiva das mulheres, tais como exames de mamografia , ultrassonografia (obstétrico, morfológico, mama, transvaginal) papanicolau e colposcopia.

A unidade contará também com acompanhamento do pré-natal de alto risco com ginecologista , mastologista,

enfermeiros especialistas e equipe multidisciplinar.

De acordo com o prefeito, a meta é inaugurar o espaço até o final do ano. “Nosso objetivo é dar todo o conforto no atendimento às mulheres em um espaço exclusivo e de fácil acesso”, explicou Taka.

A unidade também contará com um espaço exclusivo para as crianças (brinquedoteca), a fim de trazer mais comodidade para as mães que estiverem em atendimento.

A estimativa é que o espaço conte com oito consultórios, o que permitirá o atendimento de até 500 pacientes, ou seja cerca de 15 mil pacientes e 2 mil exames por mês.

“Todos os serviços para a mulher serão centralizados nesse espaço, o que facilitará e agilizará o atendimento", afirmou o secretário de Saúde do município, Antonio Carlos do Nascimento.

Quando inaugurado, a previsão é que o serviço estará aberto para população de segunda a sexta das 7h às 19h e aos sábados das 7h às 17h.

LEIA TAMBÉM

Taka realiza vistorias semanais em obras de Diadema