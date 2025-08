Taka realiza vistorias semanais em obras de Diadema

Com o objetivo de acompanhar o andamento das obras da cidade, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), realiza vistorias semanais às frentes de trabalhos em ação no município. As inspeções acontecem, por exemplo, para ver de perto como está sendo feita a revitalização de uma praça, a reforma de uma escola ou como está caminhando o mais recente projeto implantado pela municipalidade, o Programa Asfalto Novo, que vai garantir a manutenção de 160 ruas.

Segundo informações da prefeitura,Taka (MDB) tem visitado intervenções que estão sendo executadas no setor de drenagem. Quando concluídas, elas irão minimizar os problemas de enchentes causados nos períodos das chuvas, principalmente na região sul do município. Entre as obras, estão as reformas de galerias, redes de escoamento e canalizações de córregos.