IBGE focaliza: Um antigo parque industrial. Com seus ramos diversificados. Indústrias nacionais e multinacionais. A fumaça como símbolo desenvolvimentista.

Nota: o saudoso Sr. Jayme, líder autonomista, cartunista, chargista, texto impecável, foi o criador da expressão GIPEM, sigla do Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do Grande ABC, da qual foi fiel participante.

OTO DIRINGER

Semana São Caetano (Memória, dia 3). Foi com desusada ventura que constatei, hoje, em Memória, a menção ao saudoso jornalista Oto Diringer. Tive o privilégio de conhecê-lo quando repórter policial do jornal ‘Última Hora’ com matérias que, invariavelmente, ganhavam a primeira página do periódico. Trabalhei com ele nos áureos tempos do ‘Jornal São Caetano’ e, juntos, com Pedro Font Savall e Fuad Sayar, lançamos o primeiro tabloide de esportes da região: ‘Flan Esportivo’, com apenas quatro edições. Sucumbimos pelos custos. Acredito que sua história no jornalismo seria digna de uma homenagem... Fraternal abraço.

João da Costa Faria - São Caetano

Nesta II Semana São Caetano 2025, mais trechos do boletim do IBGE referente à Primeira metade da década de 1950, valioso documento enviado de Passos (MG) por Sergio de Oliveira Sofiati, técnico de informações geográficas e estatísticas do órgão.

Em pauta, o parque industrial de São Caetano 70 anos atrás:

A principal atividade econômica da população de São Caetano, segundo dados do Recenseamento de 1950, era a indústria de transformação, de cuja atividade se ocupavam 17.727 pessoas, dentre os 24.451 habitantes economicamente ativos.

Constitui, pois, as indústrias de transformação, a principal atividade de 198 estabelecimentos existentes que se distribuem pelos seguintes ramos (dados de 1954):

Transformação de minerais não metálicos (41), Metalúrgica (40), material elétrico e de comunicações (5), construção e montagem de material de transporte (7), madeira (9), mobiliário (10), química e farmacêutica (16), têxtil (9), vestuário, calçados e artefatos de tecidos (6), produtos alimentares (34) e outros ramos (21).

Os principais produtos da indústria eram: fios de “Rayon”, automóveis e caminhões (montagem), ferro laminado, celulose, carrocerias para ônibus e caminhões, refrigeradores, ladrilhos e outros produtos de cerâmica para construção, fitas metálicas e produtos químicos.

As indústrias empregavam, em 1956, cerca de 20 mil operários, havendo 42 estabelecimentos que ocupavam mais de 50 cada um.

Principais indústrias: GMB, Matarazzo, Cerâmica São Caetano, Mineração Geral do Brasil, Cerâmica Americana, Aços Villares, Metalúrgica São Francisco, Usina Colombina, Refinadora de Óleos Brasil, Brasitex (produtos químicos), Quimbrasil, Porcelana Argilex, Porcelana São Paulo, Cerâmica Itabrasil e Willo (caixas de rádio e televisão.

NOTA DA MEMÓRIA – E hoje? Ano passado, pouco mais de 22h de um dia útil, de um ponto de ônibus na Rua Major Carlo Del Prete via-se pelas grandes janelas e ouvia-se uma fábrica em pleno funcionamento. O que produzia? Sucedia a algum dos ramos apontados pelo IBGE sete décadas atrás? Como é o dia a dia de uma fábrica neste 2025 na aniversariante São Caetano, em claro processo de transformação? Qual a rotina dos seus trabalhadores? Algo a ver com a rotina de antigamente?

Crédito da foto 1 – Fonte: IBGE; divulgação: Sérgio de Oliveira Sofiati

TELHADOS E CHAMINÉS. Legenda do IBGE em seu boletim da década de 1950 ao focalizar São Caetano: ‘vista parcial, cidade industrial’. Esta imagem tornou-se clássica e foi reproduzida inúmeras vezes ao sintetizar o que foi São Caetano

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 6 de agosto de 1975 – Edição 2817

INDÚSTRIA – Instituto Mauá de Tecnologia, de São Caetano, anunciava a construção de um laboratório de bioquímica industrial.

SAÚDE – Hospital São Pedro, da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santo André, preparava a inauguração de uma nova ala, em condições de acolher mais 30 leitos.

ATLETISMO – Confederação Brasileira de Desportos convocava dois técnicos do Grande ABC para a Seleção Paulista: Asdrubal Ferreira Batista (SESI-Santo André) e Carlos Francisco Di José (São Bernardo).

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

As canções que ficaram; temas marcantes em quadros que fazem lembrar a velha Itália e sua gente radicada na região.

No Momento Memória, a celebração, em 1927, pela colônia italiana de São Caetano, dos 50 anos da chegada dos primeiros imigrantes ao lugar.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

EM 6 DE AGOSTO E...

1910 - Com o nome civil de João Rubinato, Adoniran Barbosa nascia em Vinhedo (SP). Começou sua vida artística quando residia em Santo André.

1905 – E o capitão português Antonio Bernardes, o Capitão Ferramenta, fazia sua ascensão de despedida, em São Paulo.

O balão Nacional que o conduzia deixou a Praça dos Touros, alcançou altura superior a mil metros e seguiu para os lados da Penha e Lajeado.

Junto com o aeronauta subiu aos ares de São Paulo o empresário Arthur Figueiredo.

1930 - Vinte e dois andreenses, em sua maioria funcionários da Prefeitura, fundavam, em Santo André, o Clube Atlético Aramaçan para a prática de remo e natação junto a um antigo lago existente na Vila América.

Geraldo Faria Rodrigues nascia em Liberdade (Minas Gerais). Veio menino para São Bernardo. Aqui foi vereador, vice-prefeito (1969-72) e prefeito (1973-77).

1960 - A UIPA (União Internacional Protetora dos Animais) fundava a sua seção de São Bernardo, em reunião realizada no auditório da Rádio Independência.

1970 - Entrava em funcionamento o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Diadema (SAAED), cujo primeiro diretor foi o engenheiro Roberto Correa.

Câmara Municipal de Mauá aprovava a desapropriação da casa bandeirista que hoje é sede do Museu Municipal Barão de Mauá. A proposta foi apresentada pelo vereador Manoel Moreira.

HOJE

Dia da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja celebra esta festa desde o século V, no Oriente, estendendo-a depois para toda a Igreja Universal.

Dia Nacional do profissional da Educação.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Aguaí, Anhumas, Floreal, Mesópolis, Monte Alegre do Sul, Pedranópolis, Pirapora do Bom Jesus, Pirassununga, Ribeirão dos Índios e Turmalina.

Pelo Brasil: Boa Nova, Inhambupe, Jaguarari e Miguel Calmon (Bahia), Bom Jesus do Amparo (Minas Gerais), Nova Olímpia (Paraná), Pontes e Lacerda (Mato Grosso), Porto Lucena (Rio Grande do Sul) e Russas (Ceará).

Bom Jesus

6 de agosto

Padroeiro de Paranapiacaba e Piraporinha, duas das comunidades mais antigas do Grande ABC

Ilustração: Projeto Memória