Investigação necessária

A iniciativa do vereador Wagner Rubinelli (Rede) de solicitar esclarecimentos sobre o possível débito milionário da Suzantur com a Prefeitura de Mauá é passo indispensável para a transparência na gestão pública. A suspeita de que a concessionária de transporte municipal deixou de recolher aproximadamente R$ 6 milhões em ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), acrescidos de multa de R$ 1,1 milhão, levanta questionamentos que não podem seguir sem resposta. Desde 2016, quando se iniciaram as pendências apontadas, o tema permanece envolto em silêncio, sem informações concretas sobre pagamentos, compensações ou cobranças efetivas por parte da administração.

Perscrutar o que está por trás dessa ausência de explicações é obrigação de quem zela pelo interesse público. Ao questionar oficialmente a Secretaria de Finanças sobre o valor atualizado da dívida, a existência de ações de execução fiscal, a inscrição da empresa na dívida ativa e eventuais pedidos de compensação, Rubinelli demonstra que a atual composição da Câmara está disposta a romper com o histórico de omissão. Caso seja confirmada a inadimplência, caberá à Prefeitura agir para assegurar a recuperação dos valores, especialmente diante do cenário de dificuldades orçamentárias que, assim como ocorre em praticamente todos os municípios brasileiros, afetam os serviços essenciais.

Além de reforçar a necessidade de fiscalização permanente, a medida serve como alerta para que contratos de concessão e isenções tributárias não se transformem em prejuízo à população. Se comprovada a dívida, é imprescindível que a Suzantur seja compelida a quitar integralmente o montante devido, com juros e correções, restabelecendo os recursos ao erário. A atitude de Rubinelli evidencia que o interesse coletivo deve prevalecer sobre qualquer acomodação administrativa, e que a cobrança de tributos não pode ser negligenciada em favor de quem detém concessões públicas. Somente uma investigação transparente permitirá encerrar a longa sequência de dúvidas que envolve esse episódio.