WhatsApp: aprenda a atualizar o app no Android

Da Redação

Do 33Giga



09/06/2021 | 16:18



Atualizar o WhatsApp é uma das melhores formas de se manter em dia com as novidades do aplicativo. Isso porque o Facebook, empresa que mantém o programa de bate-papo, disponibiliza os principais recursos em versões atualizadas.

Alguns dos últimos recursos lançados – por exemplo, o de acelerar o áudio recebido – só chegaram a grande parte dos usuário após essa turma atualizar o WhatsApp. As próximas implementações (como a possibilidade de ouvir a própria mensagem antes de enviar) com certeza estarão presentes somente na versão atualizada do aplicativo de conversas.

No Android, a tarefa de atualizar o WhatsApp pode ser realizada em poucos passos. Veja a seguir:

Abra a lojinha Google Play (ou Play Sotre) em seu smartphone

Em Pesquisar apps e jogos, digite WhatsApp e aperte o símbolo da lupa

Você irá para a página do WhtasApp.

Se aparecer, no botão verde, a palavra Abrir, é sinal que seu WhatsApp já está atualizado e não é necessário fazer nada

Mas se, no botão verde, aparecer a palavra Atualizar (veja imagem abaixo), basta clicar sobre ele e aguardar a atualização

Feito isso, na próxima vez que você iniciar o WhatsApp, ele estará atualizado.