Chapada dos Veadeiros: quando ir e o que fazer

Conhecida por suas paisagens naturais com cachoeiras, riachos, cânions e trilhas, a Chapada dos Veadeiros (GO) é o local perfeito para desbravar o cerrado brasileiro. A região fica a cerca de 2h30 de Brasília (DF) e conta com aproximadamente 655 km² de natureza preservada.

Chapada dos Veadeiros

Melhor época

A melhor época para visitar a Chapada dos Veadeiros é entre os meses de maio e setembro, período de seca. Com a ausência das chuvas, a paisagem se torna ainda mais bonita no cerrado, sobretudo no finalzinho da tarde, com um belíssimo pôr do sol. A temperatura também ajuda a tornar o ambiente mais agradável na alta temporada. Mesmo no inverno, os dias costumam ser quentes, ensolarados e ideais para curtir as cachoeiras. De noite, o clima fica um pouco mais gelado.

Entre os meses de outubro e abril, ao contrário do período de seca, as chuvas dominam o lugar e oferecem experiências diferentes aos turistas. É preciso tomar cuidado com o iminente risco das trombas d’água, principalmente entre dezembro e janeiro, época mais chuvosa.

O que ver e fazer?

O local é perfeito para quem ama natureza e não vive sem uma boa trilha e, claro, um refrescante banho de cachoeira. As quedas d’água, aliás, são o grande destaque da região. Há de tudo um pouco. Desde formações naturais com águas cristalinas e calmas até cascatas enormes e de difícil acesso.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é um ponto turístico imperdível. Localizado entre as “cidades bases” de Alto do Paraíso, Cavalcante e São Jorge, ele abriga os roteiros mais famosos do pedaço. Sua biodiversidade conquistou o título de Patrimônio Mundial da UNESCO.

Fora do parque, algumas formações naturais, como o famoso Vale da Lua, ou as cachoeiras do Segredo, Almécegas I e II, Loquinhas, Santa Bárbara e dos Macaquinhos, também valem a visita.

Compras e gastronomia

Nem só de quedas d’água vive o turismo na Chapada dos Veadeiros. As cidades de Alto Paraíso, Cavalcante e São Jorge abrigam uma grande variedade de restaurantes com pratos cheios de sabor, bares aconchegantes e um comércio repleto de peças produzidas por artesãos locais.

Esticadinha até Brasília

Na ida ou na volta, combinar a Chapada dos Veadeiros com capital federal pode ser uma excelente ideia para sair da rotina e conhecer o cerrado como um todo. Longe de ser somente uma cidade-dormitório, onde transitam políticos e executivos engravatados, Brasília apresenta um lado cosmopolita só seu, que exibe endereços charmosos e estrelados no âmbito da gastronomia, da diversão e do lazer.

