Santo André encara Taubaté em duelo direto na Copa Paulista

Com a aproximação da reta final da primeira fase na Copa Paulista, o Santo André busca manter o embalo das últimas duas rodadas invictas e, hoje, recebe o Taubaté, às 15h, no Estádio Bruno Daniel. A partida pode definir posições importantes na disputa por vaga no mata-mata.

O Grupo 4 está embolado: apenas dois pontos separam o terceiro do sexto colocado. Com seis, o Ramalhão aparece na quinta colocação, mesma pontuação do Taubaté, que fecha o G-4 por ter melhor saldo de gols (-2 contra -5 dos andreenses).

Diante da importância do duelo, o técnico Renato Peixe reconhece a dificuldade, mas demonstra confiança no elenco. “O Taubaté chega com o mesmo pensamento que temos: somar fora de casa. Os três pontos seriam muito importantes para eles, mas temos de frustrar os planos do adversário. Sabemos da nossa responsabilidade, somos experientes, assim como eles”, afirmou o treinador.

As equipes já se enfrentaram na segunda rodada, no Interior, e o placar terminou em empate sem gols. Agora, o Santo André tenta, além de chegar ao terceiro jogo seguido sem derrota, conquistar a primeira vitória diante da torcida nesta edição da competição. A única vitória andreense na Copa Paulista aconteceu como visitante, no 1 a 0 diante do Oeste, na quinta rodada.

Para chegar ao objetivo, Renato Peixe relembra a relação com o clube em seus tempos de jogador. “A torcida do Santo André sempre foi importante. Desde quando eu jogava aqui, eles me ajudaram muito. Espero contar novamente com o apoio de todos neste jogo decisivo, para que a gente consiga os três pontos e siga firme na briga pela classificação”, completou o treinador.