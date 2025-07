Operação Grande ABC + Seguro rende prisões pelas GCMs

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano realizou as primeiras prisões na região após a vigência do Programa Grande ABC + Segura, que acaba com as restrições territoriais para ação das corporações. Em ação realizada nesta quinta-feira (24), os agentes apreenderam dois indivíduos por tráfico de drogas e corrupção ativa em bairro de Santo André. O programa foi criado a partir do termo de cooperação assinado em maio pelas Prefeituras no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Objetivo é que as ocorrências sigam em atendimento mesmo se o suspeito atravessar a divisa das cidades.

O presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), destacou o trabalho integrado nesse caso. “A atuação conjunta das guardas municipais de São Caetano e Santo André, com direito à circulação nas divisas, conforme prevê o convênio regional, torna possível respostas rápidas e efetivas ao crime que, como vimos, não respeita limites municipais.”

Marcelo Lima disse que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC seguirá investindo. “Estamos planejando compra conjunta de drones, motos e viaturas. Com o apoio de tecnologia de monitoramento, poderemos reforçar ainda mais a segurança das sete cidades. Com ações como esta, mostramos que o crime organizado encontra resposta articulada e implacável no Grande ABC.”

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), comemorou o sucesso da operação. “É muito importante essa integração das guardas civis, pois aumentamos a área de cobertura do policiamento. São Caetano tem avançado cada dia mais na questão de segurança. Inauguramos o Smart Sanca, que já efetuou mais de dez prisões de procurados da Justiça e temos desde 2000 os menores índices de roubos de veículos e outros. Estamos no caminho certo.”

O chefe do Executivo de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), também compartilhou sua satisfação com o resultado do patrulhamento. “A ação da GCM de São Caetano, com desdobramentos em Santo André, mostra a força da integração entre as cidades do Grande ABC. Quando unimos inteligência, cooperação e agilidade, damos um passo importante no combate ao crime. Esse trabalho conjunto das guardas, firmado por meio do Consórcio, garante mais segurança para nossa região”, avaliou.

INÉDITO

O Programa ABC + Seguro é, de acordo com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o primeiro entre municípios do País. A operação nasceu após reuniões entre as Prefeituras com a finalidade de reduzir os índices criminais e aumentar a sensação de segurança na região. A ação realizada nesta semana em São Caetano foi a primeira da segunda edição da Operação ABC + Seguro, que teve a primeira etapa em São Bernardo, em junho, com atendimentos que incluíram casos por desordem ou perturbação, infração de trânsito, apoio à mulher vítima de violência doméstica e até crimes ambientais.

OCORRÊNCIA

O flagrante que começou com uma patrulha de rotina, terminou com a apreensão de 287,5 gramas de maconha e 40,2 gramas de crack, além de R$ 347,95 em espécie. A ocorrência teve início quando os agentes da ROTAM (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) da GCM de São Caetano, durante patrulhamento no Bairro Boa Vista, divisa do município, avistaram um suspeito que, ao perceber a presença policial, decidiu fugir. Durante o acompanhamento tático, o indivíduo jogou uma sacola plástica branca sobre o muro de uma residência. A equipe conseguiu abordá-lo e, em revista pessoal, encontrou R$ 35 reais em dinheiro.

Ao retornarem ao local onde a sacola foi lançada, os patrulheiros tiveram o consentimento do morador para ingressar na residência onde o objeto foi lançado. No interior da casa, encontraram uma sacola preta contendo grande quantidade de drogas fracionadas e prontas para venda, além de aproximadamente R$ 350 em espécie. O morador alegou que as substâncias teriam sido jogadas por terceiros, versão que foi contraditada pelos relatos dos agentes.

Durante a abordagem, um dos indivíduos teria tentado praticar corrupção ativa ao oferecer dinheiro aos GCMs para evitar sua prisão, caracterizando tentativa de suborno. A conduta foi incluída no boletim de ocorrência como crime de corrupção ativa. As drogas apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, que emitiu laudo confirmando cocaína e maconha nas amostras. Os dois detidos foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema prisional, enquanto uma mulher que estava no local foi ouvida e liberada por falta de indícios de participação nos crimes.