Mauá faz ação hoje a mulheres negras, latinas e caribenhas

A Casa do Hip-Hop de Mauá celebra hoje o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Das 9h às 17h, a iniciativa da Prefeitura mobiliza 14 tendas culturais e de serviço engajadas no tema.

A data, homologada pela ONU (Organização das Nações Unidas), visa denunciar o racismo e machismo. No Brasil, hoje também é considerado Dia Nacional da Mulher Negra e de Tereza Benguela (líder de um quilombo na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia).

Para celebrar, a cidade prevê atividades do programa Viver Bem, com ginástica e alongamento, contação de histórias, discotecagem, grafite, capoeira, break, samba e apresentação da Escola de Samba São João.

Além disso, tendas reservam informações e serviços, como vacinação e aferição de pressão e glicemia. O oferecimento de vagas de empregos e cursos deve ser mais um dos destaques da data. A distribuição de materiais informativos, prevista pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, também visa prevenir, combater e prestar apoio no local às vítimas de violência doméstica.

A casa fica na Rua David Boscariol, 92-112, no Jardim Rosina.