Charge - 26 de julho de 2025

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano realizou as primeiras prisões na região após a vigência do Programa Grande ABC + Segura, que acaba com as restrições territoriais para ação das corporações. Em ação realizada nesta quinta-feira (24), os agentes apreenderam dois indivíduos por tráfico de drogas e corrupção ativa em bairro de Santo André. O programa foi criado a partir do termo de cooperação assinado em maio pelas Prefeituras no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Objetivo é que as ocorrências sigam em atendimento mesmo se o suspeito atravessar a divisa das cidades.

O presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), destacou o trabalho integrado nesse caso. “A atuação conjunta das guardas municipais de São Caetano e Santo André, com direito à circulação nas divisas, conforme prevê o convênio regional, torna possível respostas rápidas e efetivas ao crime que, como vimos, não respeita limites municipais.”