Água Santa pega Pouso Alegre fora em jogo de vida ou morte

É tudo ou nada para o Água Santa na Série D do Brasileiro, na tarde de hoje. Visitando o Pouso Alegre-MG, às 16h, o Netuno encerra a fase de grupos da divisão, mas precisa de um resultado positivo para se classificar ao mata-mata.

O time de Diadema abre o G-4 do Grupo A-6, com 18 pontos – um abaixo do Maricá–RJ (terceiro), e um acima do próprio Pouso Alegre. No cenário, uma derrota significa o adeus do clube à divisão. Nem mesmo um empate assegura a classificação, já que o Porto Vitória-ES (sexto), soma 16 pontos, e pode alcançar o Água Santa, caso vença o já eliminado Nova Iguaçu-RJ, no mesmo horário.

A equipe busca uma revanche fora de casa. No duelo de estreia na competição, em Diadema, o Pouso Alegre venceu por 3 a 2. A missão promete ser dura, já que o Água Santa venceu apenas duas das seis partidas como visitante até agora.

Apesar disso, o técnico Alan Dotti mantém o otimismo. “Estamos em uma crescente. É um jogo importante, diferente de todos os outros. Devemos manter nossa postura e determinação para dar sequência à campanha”, afirma.

Caso seja derrotado, o Netuno não só se despedirá da Série D, como ficará sem calendário nacional em 2026 – consequência da má campanha no Paulistão deste ano, que terminou com o rebaixamento do clube à Série A-2.