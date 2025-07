Palmeiras recebe Grêmio em casa com sonho de liderança

Invicto desde o encerramento da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras volta aos gramados para enfrentar o Grêmio em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileiro. A partida será hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

Após vencer o Fluminense no Maracanã, por 2 a 1, na última quarta-feira (23), o Verdão está ativo na briga pela liderança, em terceiro lugar, com 29 pontos conquistados. O time do técnico português Abel Ferreira tem desfalques importantes, como Murillo, Paulinho e Bruno Rodrigues, que estão no departamento médico. Já Allan cumpre suspensão.

Em momento delicado, o Tricolor gaúcho está na 14ª colocação, com 17, e, em seu último compromisso, empatou por 1 a 1 com o Alianza Lima, do Peru, e deu adeus à Copa Sul-Americana. A equipe de Mano Menezes tem João Pedro, João Lucas, Rodrigo Ely, Monsalve e Cuéllar machucados.