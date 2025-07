Santos enfrenta lanterna Sport na briga para sair da zona de descenso

Em momento turbulento em campo – e também fora dele com a discussão de Neymar e um torcedor –, o Santos viajou ao Recife com objetivo de tentar superar o Sport, a partir das 18h30 de hoje, na Ilha do Retiro, para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Apesar de ter vencido o Flamengo após o encerramento do Mundial de Clubes, o Peixe vem de duas derrotas consecutivas – uma por 3 a 0 diante do Mirassol e a outra, por 2 a 1, para o Inter-RS, em plena Vila Belmiro, resultado que afundou o Peixe na zona de risco, na 17ª posição, com 14 pontos. O técnico Cléber Xavier terá a ausência de Guilherme, lesionado.

A exemplo do Santos, o Sport vive pesadelo no Nacional. Em 14 jogos, o time pernambucano não conseguiu vencer um sequer e acabou derrotado em dez ocasiões. Com quatro pontos conquistados, a equipe nordestina é a lanterna da classificação. O treinador Daniel Paulista não contará com Sérgio Oliveira, Pablo e Hereda, machucados.