Tinder: como iniciar uma conversa usando séries para quebrar o gelo

22/05/2021 | 11:18



De acordo com estudo do 33Giga, uma das principais dúvidas dos usuário de app de namoro é como iniciar uma conversa no Tinder (e em plataformas semelhantes). De acordo com o próprio Tinder, atualmente, um bom assunto é “séries ” – principalmente, se forem por streaming.

Segundo estudo da plataforma, a palavra “streaming” teve seu pico de menções em bios do app em janeiro de 2021. Se isso não for o suficiente para convencer que responder à questão como iniciar uma conversa no Tinder, o relatório da empresa vai além.

Os termos “pipoca” e “sofá” também tiveram grande presença nas bios ao longo do último ano, especialmente entre os homens com mais de 25 anos. De acordo com o Tinder, isso se dá porque a pandemia está por aí e assistir a algo em casa ainda é a melhor forma de combatê-la.

A seguir, veja o que está bombando nas bios do app e descubra como iniciar uma conversa no Tinder.