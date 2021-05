Android 12: descubra as principais mudanças do sistema operacional

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/05/2021 | 10:18



O Google apresentou nesta terça-feira (18) as mudanças que chegarão com o lançamento do Android 12. A nova versão do sistema operacional foi apresentada durante Google I/O, evento para desenvolvedores realizado de forma virtual por conta da pandemia de covid-19. As principais novidades, você confere abaixo.

O design Material You

A principal novidade do Android 12 está relacionada ao design. Isso porque a linguagem chamada de Material You trará as maiores mudanças na história do sistema operacional. Será possível personalizar totalmente o smartphone com temas, paleta de cores e widgets de acordo com o gosto do usuário. Iluminação e movimentos também foram repensados para entregar uma experiência mais customizada. Veja detalhes no vídeo:

Novas funcionalidades

A aba de notificações do Android 12 chega com a promessa de ser mais intuitiva. Ela entregará uma visão nítida dos avisos dos aplicativos ou o que quer que o usuário esteja ouvindo ou assistindo no momento.

Configurações Rápidas, por sua vez, permitirá controlar praticamente todo o sistema operacional com um deslizar e um toque. O espaço foi reconstruído para incluir o Google Pay e os controles do Google Home – embora ainda permita a personalização por parte do usuário, para que ele tenha tudo o que mais precisa em um local de fácil acesso.

Outra novidade é que, ao manter pressionado o botão liga/desliga, será possível ativar o Google Assistente e pedir para o robô fazer chamadas, abrir apps, ler artigos em voz alta, e muito mais.

Ganho de velocidade

O Google promete que os dispositivos Android ficarão mais rápidos e responsivos com o novo sistema operacional. Na prática, os modelos apresentarão melhor eficiência de energia para utilizá-los por mais tempo sem precisar de nova carga. Isso se deve a algumas melhorias, como a redução de até 22% no tempo de CPU necessário para os serviços do sistema principal e a diminuição de até 15% no uso das maiores tarefas centrais pelo servidor.

Segurança e privacidade

O Android 12 também recebeu melhorias em segurança e privacidade. O novo Painel de Privacidade, por exemplo, oferecerá uma visualização central das configurações de permissões, e mostrará quais dados estão sendo acessados, com que frequência e por quais aplicativos. Com ele, também ficará fácil retirar autorizações de programas feitas anteriormente.

Os usuários ainda terão mais controle sobre a quantidade de informação compartilhada com os apps. Com a nova permissão de localização aproximada, os aplicativos ficarão limitados a ver apenas esse dado, e não o ponto exato onde a pessoa está.

No caso de apps conectados ao microfone e à câmera, será incluído um novo indicador, à direita da barra de status. Isso mostrará toda vez que o aparelho está ouvindo ou gravando de forma ativa. Agora, se quiser bloquear o acesso de certos aplicativos a esses sensores, será possível usar botões nas Configurações Rápidas.

Disponibilidade do Android 12

A disponibilidade depende de cada fabricante que utiliza o sistema operacional em seus celulares. Alguns modelos, por exemplo, até hoje não receberam o Android 11. O Google informou, no entanto, que está trabalhando com parceiros para acelerar a chegada do Android 12 aos novos smartphones o quanto antes.