Brasil x Polônia na VNL: saiba onde assistir e informações da partida

A Seleção Brasileira masculina de vôlei continua em busca de seu segundo título da Liga das Nações após bater a China pelas quartas de final. O desafio de hoje, que vale vaga na grande decisão, é a equipe da Polônia, em Ningbo, às 8h. A transmissão ao vivo do duelo será feito pelo SporTV 2.

No último compromisso, o Brasil venceu os anfitriães de virada, com parciais de 29/31, 25/19, 25/16 e 25/21. Na ocasião, o time estava sem a presença do central Judson, que teve uma contusão nas costas durante os treinamentos e fui substituído por Matheus Pinta.

Brasil e Polônia já se enfrentaram nesta edição do torneio, na segunda semana de disputas, em Chicago, nos Estados Unidos. A equipe verde e amarela saiu vitoriosa na partida, com o placar em 3 a 1 (25/21, 25/21,21/25 e 28/26).

A partida foi determinande na disputa na parte de cima da primeira fase, com o Brasil finalizando na ponta, com 32 pontos, enquanto os poloneses ficaran na quinta posição, com 23. No mata-mata, os europeus deixaram para trás o Japão.

Detalhes da partida: - Dia e horário: sábado, 2 de agosto, às 8h (de Brasília). - Local: Ningbo, na China. - Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada).