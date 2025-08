MasterChef 2025: metade dos cozinheiros já deixou a competição; relembre

Com dez episódios exibidos, o MasterChef Brasil 2025 chega à reta final com nove participantes eliminados e outros nove ainda na disputa pelo título de melhor cozinheiro amador do país. A grande final já tem data marcada: vai ao ar no dia 2 de setembro, na tela da Band.



A competição começou com 18 participantes. Ao longo das provas, nove deixaram o programa: Salomar (ep. 1), Flávia (ep. 2), Teresa (ep. 3), Ricard (ep. 4), Lucas (ep. 5), André Cowboy (ep. 6), Vitória (ep. 8), Naiara (ep. 9) e, por último, Felipe M. e Sofia, eliminados em um duplo desligamento no episódio 10.



A exceção na sequência de eliminações foi o episódio 7, reservado para a repescagem. Teresa, eliminada na terceira semana, retornou à competição após vencer a prova de retorno, completando novamente o time com nove cozinheiros.



Quem ainda está na briga pelo troféu?



A disputa segue acirrada entre os nove competidores restantes, que vêm se destacando por diferentes estilos e trajetórias:



- Daniela, 49 anos – Petrópolis (RJ), advogada;



- Felipe B., 33 anos – Rio de Janeiro (RJ), barista;



- Fernanda, 34 anos – Criciúma (SC), árbitra;



- Gloria, 66 anos – Hong Kong (China), professora de idiomas;



- Guilherme, 19 anos – São Paulo (SP), estudante;



- Leonela, 29 anos – Santa Bárbara (BA), advogada;



- Rodrigo, 35 anos – Volta Redonda (RJ), comerciante;



- Taynan, 33 anos – Rio de Janeiro (RJ), dentista;



- Teresa, 29 anos – Foz do Iguaçu (PR), engenheira;



Os participantes têm pouco mais de um mês para provar que merecem o troféu e os prêmios da temporada.