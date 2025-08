Flávio Bolsonaro volta a atacar Moraes e defende impeachment: 'Ódio, mentiras, calúnias'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que relata inquéritos contra o irmão do senador, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e ação penal contra o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação no X (antigo Twitter), Flávio afirma não haver devido processo legal e imparcialidade nas ações conduzidas por Moraes, citando que o irmão responde por buscar sanções nos Estados Unidos contra o próprio ministro, segundo ele, "óbvia e objetiva causa de impeachment". A reação veio após Moraes se pronunciar pela primeira vez publicamente sobre a sanção amaericana imposta contra ele.

"NÃO HÁ transparência, há vazamentos seletivos para destruir reputações e promover linchamentos públicos. Processo viciado e integralmente maculado. Por muito menos, mas muuuuuuito menos, Lula foi descondenado? mas contra Bolsonaro vale tudo!", diz trecho da publicação.

As sanções pelas quais Eduardo se mudou para os Estados Unidos em busca de livrar o pai da iminente condenação se materializaram nesta quarta-feira, 30.

No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, puniu Moraes com a Lei Magnitsky, aplicada contra ditadores e violadores de direitos humanos, e mais tarde oficializou as taxas prometidas contra produtos brasileiros.

Nesta sexta-feira, 1º, o ministro disse que "pseudo-patriotas" atuam por meio "coação contra o STF com a finalidade de obter um súbito, inexiste e inconstitucional arquivamento de ações penais propostas pelo procurador-geral da República", se referindo ao processo no qual Bolsonaro é réu por golpe de Estado.

Segundo Moraes, o arquivamento das ações penais seria um ato "tirânico" em benefício de pessoas que se acham acima da Constituição. Foi a primeira declaração do ministro após as sanções de Trump, durante sessão da Corte.

Na semana passada, Flávio protocolou pedido de impeachment contra o ministro, após medidas cautelares serem impostas por Moraes ao pai do senador, Bolsonaro, no inquérito que investiga a atuação de Eduardo nos Estados Unidos.